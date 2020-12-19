استهتار.. خيري رمضان: الشيشة كارثة كبيرة وموجودة في كافيهات كتير..فيديو

قال الإعلامي خيرى رمضان ، إن الناس أصبح لديها استهتار في أزمة كورونا، مضيفا :صحيح أننا فى وضع آمن، و"ربنا ساترنا"، ولكن الأعداد بتزيد، وأتلقى مكالمات من مصابين، يبحثون عن مستشفيات و"الشيشة رجعت تانى"، فى الكافيات والمقاهي، و"دي كارثة كبيرة"، فمنذ عدة شهور كانت بعض المقاهي تخصص أجزاء صغيرة للشيشة، ولكن الآن منتشرة.





وأضاف رمضان خلال برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع على قناه القاهرة والناس ، أن مجلس الوزراء منع الشيشة تماما، ووزارة الصحة تحذر، فالبعض "يموت فجأة"، والفيروس أصبح مجهولا ومنتخب الشباب أصيب بكورونا، والأعداد وصلت لأكثر من 600 في اليوم





من جانبها قالت الإعلامية كريمة عوض،ا ان "الصحة أهم شيء في الدنيا.. وعلينا أن نحافظ على أنفسنا. وعلى الجميع أن يتعامل مع المقاهي التى توفر الشيشة للزبائن"