رسامة رتبة الإيبوذياكونية لـ 12 شماساى في اللقاء الثاني لشمامسة حلوان| صور

صلى نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعهما، القداس الإلهي الخاص بشمامسة الإيبارشية، بكاتدرائية السيدة العذراء بحلوان (مقر المطرانية)، بحضور لفيف من كهنة الإيبارشية، والمرتلين، والشمامسة.

رسامة الإيبوذياكون

وعقب صلاة الصلح، قام نيافته بترقية ١٢ من مرتلي كنائس الإيبارشية إلى رتبة الإيبوذياكون (مساعد شماس)، وهم:

١. المرتل أمير مراد – باسم يسطس

٢. المرتل بيتر فايز – باسم غريغوريوس

٣. المرتل مينا سعداوي – باسم مينا

٤. المرتل مينا ميلاد – باسم بيجول

٥. المرتل أشرف صبحي – باسم ميخائيل

٦. المرتل مينا إلياس – باسم ميصائيل

٧. المرتل أبانوب رمسيس – باسم إيلاريون

٨. المرتل وسيم يعقوب – باسم أنطونيوس

٩. المرتل عادل سمير – باسم رافائيل

١٠. المرتل فادي فادي أشرف – باسم جرجس

١١. المرتل غبريال سمير – باسم أثناسيوس

١٢. المرتل حربي منير – باسم باخوميوس

وبعد صلاة القداس الإلهي، ألقى نيافته كلمة روحية بعنوان:

“هؤُلاَءِ كُلُّهُمْ كَانُوا يُواظِبُونَ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الصَّلاَةِ وَالطِّلْبَةِ.” (أع ١: ١٤).

الجدير بالذكر أن نيافته أعلن عن بدء الاجتماع العام يوم السبت الأخير من كل شهر،والقداس الإلهي العام يوم الأحد الذي يليه،والتسبحة الشهرية يوم الاثنين الأخير من كل شهر.