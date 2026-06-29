حي الهرم يستجيب لشكاوى المواطنين ويرفع تراكمات القمامة بشارع بدوي سقارة | صور

استجابت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم بقيادة اللواء أحمد ثابت رئيس الحي، لشكاوى واستغاثات أهالي شارع "بدوي سقارة" المتفرع من شارع المجزر الآلي بنطاق حي الهرم؛ في إزالة وتطهير بؤر تراكم المخلفات والقمامة التي كانت تؤرق السكان وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.

وجاءت هذه التحركات بناء على توجيهات اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، الذي أصدر تعليمات مشددة لقطاع النظافة والتجميل بالتوجه الفوري لموقع الشكوى، والدفع بالمعدات واللوادر وعمال النظافة لرفع كافة التراكمات ونقلها إلى المقالب العمومية.

وأكدت رئاسة حي الهرم أن الحملة تأتي في إطار خطة مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة بجميع الشوارع الرئيسية والجانبية، والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

كما أهابت رئاسة الحي بالمواطنين ضرورة الالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، لضمان الحفاظ على نظافة الشوارع وعدم عودة المظاهر غير السلوكية مجددا.

ولاقت الاستجابة السريعة إشادة واسعة من أهالي شارع بدوي سقارة، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لجهود الحي ورئيسه في التفاعل مع مشكلاتهم والعمل على حلها على أرض الواقع بشكل فوري.