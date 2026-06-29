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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشباب والرياضة ببني سويف تشارك في الحملة القومية للتبرع باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

حملة للتبرع بالدم ببني سويف
حملة للتبرع بالدم ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف مشاركة فاعلة لفرق التطوع والجوالة وأندية الفتاة في الحملة القومية للتبرع بالدم، والتي تأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وذلك في إطار توجهات وزارة الشباب والرياضة بتفعيل الدور المجتمعي لمراكز الشباب وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

حيث شهدت الحملة مشاركة واسعة من أعضاء فرق التطوع والجوالة وأندية الفتاة بمختلف مراكز الشباب على مستوى المحافظة، حيث أسهموا في التنظيم الميداني لفعاليات الحملة، إلى جانب تنفيذ حملات "طرق الأبواب" لتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم، وحثهم على المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية التي تستهدف دعم بنوك الدم والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على الدور الحيوي الذي تتميز به مراكز الشباب في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم التطوع والمواطنة الإيجابية لدى النشء والشباب، بما يعكس حرص قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة على توظيف طاقات الشباب في المبادرات المجتمعية والإنسانية.

التبرع بالدم بني سويف شباب بني سويف

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