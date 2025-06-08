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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة فى المحافظة واعدة وبها 163 مشروعًا باستثمارات 900 مليون دولار

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
عبد الخالق صلاح

قال اللواء طيار أركان حرب أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، أن منطقة حى العرب أول منطقة أنشئت فى المحافظة عام 1859 مع بداية حفر قناة السويس، مشيرًا الى أن المنطقة تاريخية، كما أنها تمثل بداية تاريخ المحافظة ونطورها نظرًا لوجود أسواق عشوائية بها بعد 2011.

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «أعدنا البنية التحتية ورصف الطرق فى منطقة العرب، وحولنا الأسواق العشوائية لحضرية، كما دشنا منطقة ترفيهية بها 46 كرفان بمشاركة مديرية الإسكان بتكلفة 16 مليون جنيه على مساحة 5300 متر».

وتابع: « المنطقة الحرة فى المحافظة واعدة وبها 163 مشروعًا باستثمارات 900 مليون دولار، ولدينا استثمارات هندية وصينية وتركية وتايلاندية تمت خلال آخر 5 شهور، كما أن المنطقة الحرة تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل وتقلل الفاتورة الاستيرادية، ولدينا منطقتان صناعيتان منذ 1986 تضم الكثير من المصانع على مساحة 600 فدان».

وأكمل: « 50% من مدارس المحافظة تعليم فني وأطلقنا مبادرة " جسور" مع التحالف الوطني لتفعيل دور التعليم الفني لدعم الصناعة، والدولة تبنت الحفاظ على البيئة منذ 2015 وتوجهت للاقتصاد المستدام»

أكرم جلال محافظ الإسماعيلية قناة السويس إكسترا نيوز

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