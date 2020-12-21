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رياضة

المنافس لم يتمكن من السفر.. لوائح الكاف تحسم مصير مباراة الزمالك وبطل تشاد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:51 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلواني
اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التـأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا فى نسختها الحالية فى ظل تردد أنباء قوية بشأن انسحاب جازيلى التشادى من مواجهة الأبيض بدور الـ 32  من المسابقة الإفريقية.

وأكد سالم محمد سالم، منسق جازيلى التشادى، فى تصريحات صحفية، أن الفريق لن يستطيع الحضور إلى القاهرة لخوض مباراة الزمالك، التى كان مقررًا لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وقال سالم إن الفريق يواجه أزمة فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة التشادي بشأن السفر، ورفع الفريق التشادى دعوى عاجلة من أجل الحصول على قرار بالسفر خارج تشاد والقدوم إلى القاهرة من أجل التمكن من خوض مواجهة الزمالك وحل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض، وهو ما لم يستطع المسئولين فى تشاد فى حله.

وتنص لوائح الكاف فى الحالات الخاصة بمباراة الزمالك أمام بطل تشاد وفقًا للمعايير التالية التي أعلنها الكاف المنظمة للبطولات الإفريقية:

-  إن لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى من عدد اللاعبين (11 لاعبًا بما في ذلك حارس المرمى + 4 بدلاء) للعب مباراة ، فسيتم اعتبار الفريق قد خسر المباراة 2 - 0.

- في حالة عدم تمكن الفريق المشارك من السفر إلى البلد المضيف  أو مكان المباراة بسبب أي سفر أو قيود أخرى تتعلق بـ COVID-19 ، فسيتم اعتبار الفريق المشارك قد خسر المباراة 2-0.

- في حالة عدم تمكن الفريق المضيف من تنظيم مباراة أو عدم تفويضه من قبل حكومته لاستقبال فريق آخر ، يعتبر الفريق المضيف قد خسر المباراة 2-0.

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