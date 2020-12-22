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عمرو محمود ياسين يعلق على إطلاق اسم والده على شارع في بورسعيد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أعرب الفنان عمرو محمود ياسين، عن سعادته الكبيرة بعد إطلاق إسم الفنان الراحل محمود ياسين علي شارع في بورسعيد.

وأضاف عمرو محمود ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة " المذاع عبر القناة الأولى المصرية،:"أنه طالب بتأجيل الاحتفال نظرا لاصابة عائلته بكورونا، موضحا:"اصيبت زوجتي وابني وابنتي بفيروس كورونا وبالتالي أحاول أن اتواجد معهم بقدر المستطاع وفي نفس الوقت لدي قلق على نفسي، وقلق من مخالطة مجموعات كبيرة من الناس متوقع تواجدهم في مناسبة الاحتفال باطلاق اسم الفنان محمود ياسين على شارع ببورسعيد".

وأردف:"أصبح من الحكمة أن أكون غير متواجد أنا وأسرتي، وبالتالي طلبت من محافظ بورسعيد الغاء المناسبة لحين اجتياز هذه الأزمة ".
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