نشرة كورونا الفنية.. تعافي صابرين وإصابة مخرج فيلم ماكو بالفيروس

تعافى الفنانة صابرين من فيروس كورونا



أعلنت الفنانة صابرين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، شفاءها من فيروس كورونا؛ بعد أسبوعين من إصابتها.





وطمأنت الفنانة صابرين، جمهورها، وكتبت «بفضل الله أولًا ثم دعواتكم مسحة كورونا سلبية».





كانت أعلنت الفنانة صابرين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وكتبت الفنانة صابرين، في منشور سابق لها، "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".





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