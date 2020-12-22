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أخبار العالم

مصرع 12 داعشيا في عملية أمنية بـ العراق

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:29 م
مصرع 12 داعشيا في
مصرع 12 داعشيا في عملية أمنية بـ العراق
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قسم الخارجي
أعلن العراق اليوم، الثلاثاء، مقتل 12 عنصرا داعشيا في عملية أمنية غربي مدينة الموصل.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم، الثلاثاء، عن عملية أمنية في منطقة الزعفرانية في بغداد للبحث عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان له: إنه "وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب، فجر اليوم بعملية عسكرية جديدة استندت على جهد استخباري ومعلوماتي في بادوش غربي مدينة الموصل".

وأشار اللواء العراقي إلى أن "العملية أسفرت عن مقتل 12 عُنصرًا من بقايا عصابات داعـش الإرهابية".

ولفت إلى أن "العملية جاءت بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي".
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