التموين: التجارة الداخلية شهدت طفرة خلال 4 سنوات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن اجمالى النتاج المحلى العام الماضى قرب من 6 ترليون جنيه وقطاع التجارة الداخلية يساهم بخمس اجمالى الناتج المحلى بقيمة تقرب من 1.3 ترليون جنيه .









جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق الـمرحـلة الثالثة مـن مـبادرة "جـیش الـقطاع الـخاص" والذي ينظمه بعض شركات القطاع الخاص، لافتا الى أن عدد العاملين يصل الى 30 مليون فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص وايضا فى القطاع غير الرسمى كما أن قطاع التجارة يمثل 30 % من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من 10 مليون فرصة عمل.





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وأضاف انه على مدار الأربعة سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن تطوير منظومة التجارة، وأن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الامداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسع.





وبحسب مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، هو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه لإنشاء 18 مشروع تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة.