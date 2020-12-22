ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هروب جماعي.. سلالة كورونا الجديدة تعزل بريطانيا عن العالم.. تفاصيل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:10 م
حشود كبيرة من المواطنين
حشود كبيرة من المواطنين في محطات القطار والمطارات
Advertisements
ندى رأفت

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، تقريرًا يرصد طبيعة الطفرة الجديدة من كورونا، وبعض الإجراءات التي أُجريت في بعض الدول تجاه السلالة الجديدة.


وأضاف التقرير، أن السلالة الجديدة من كورونا مجهولة، وسريعة الانتشار، وأشد عدوى من سابقتها، مُشيرًا إلى أن رئيس الوزراء "بوريس جونسون"؛ يحذر من الخطر في العاصمة البريطانية.


وتابع التقرير، أنه كان من المفترض أن تقرع "بيغ بن" في 31 الشهر الجاري، إيذانًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن انتشار طفرة جديدة من كورونا عجلت الأمور، وعزلت بريطانيا قبل 10 أيام من الموعد المحدد.


وأشار التقرير، إلى أن هناك 100 ألف شخص كانوا سيجتمعون على ضفاف التايمز بمناسبة رأس السنة، لحضور عرض الألعاب النارية، لكن تم إلغاء الفعالية بسبب السلالة الجديدة، مؤكدًا أن لا أفراح ولا اجتماعات عائلية.


هكذا فاجأ "بوريس جونسون"، البريطانيين، قبل احتفالات الميلاد ورأس السنة وفقًا للتقرير، وكورونا عاد للعاصمة البريطانية، مجددًا سلالته ، وخارجًا عن السيطرة، مهددًا بانتشار أسرع وعدوى أشد.


ونوه التقرير، بالاختناقات المرورية الكبيرة الموجودة على الطرق السريعة بين لندن والمدن الأُخرى ، هربًا من القيود المشددة، إضافة إلى وجود حشود كبيرة من المواطنين في محطات القطار الرئيسية.


وأكد التقرير، أن هناك دول أوروبية وعالمية علقت رحلاتها من وإلى لندن، اعتبارًا من منتصف ليل الأحد، أي يوم 20 من شهر ديسمبر لعام 2020 ، وبالتالي لندن أصبحت في عُزلة تامة ، مضيفًا أن الدول المجاورة لبريطانيا أغلقوا حدودهم البرية والبحرية.


وأوضح "كريس ويتي"، كبير الأطباء في بريطانيا، وفقًا للتقرير، أن الطفرة الجديدة من كورونا تنتشر بسرعة أكبر من سابقتها، وأن لا دليل على أنها أكثر مقاومة للقاحات الحالية. 


وأضاف "مات هانكوك"، وزير الصحة البريطاني ، أن لا دليل على أن الطفرة الجديدة ذات مضاعفات أكثر خطورة على حياة الإنسان من الطفرات السابقة.


وأشار إلى أن رغم القيود تسللت السلالة الجديدة إلى 3 دول، وهي الدنمارك، وهولندا، وأستراليا، إضافةً إلى وجود دول أُخرى لا تزال ترصد وجود السلالة الجديدة على أراضيها، منوهًا بأن ما يثير المخاوف هو تكرار حالة التوتر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي التي عاشها العالم مع بداية عام 2020.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

17 سلالة جديدة من فيروس كورونا تحيّر العلماء.. وهذا موقف اللقاح منها

عزل المناطق الموبوءة.. هلع في أستراليا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة.. إسرائيل تستعد لخطوة حاسمة ضد بريطانيا

بعد سلالة كورونا الجديدة.. دول أوروبية تدرس حظر الرحلات من بريطانيا

ماذا يعرف العالم عن سلالة كورونا الجديدة؟

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

اضرب في عشرة.. لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا ..فيديو

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

بنس في مقدمتهم .. ترامب ينقلب على موظفي إدارته ويتهمهم بإفشاله

شعبة الخضر والفاكهة: توقعنا أزمة البطاطس من 3 أشهر ونحتاج خطة واضحة..فيديو

فيه كبير مشجعين مبيحضرش الماتشات.. نبيل الحلفاوي يرفض لقب كبير الأهلاوية

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021