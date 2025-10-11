رئيس الوزراء الفرنسي: يجب أن تعكس الحكومة الجديدة الواقع البرلماني

قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لو كوربوزييه، الذي أُعيد تعيينه بعد استقالته في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الحكومة الجديدة التي سيشكلها يجب أن "تعكس الواقع البرلماني"، في إشارة إلى الأحزاب التي تُشكل البرلمان الفرنسي.

وقد أصبح تشكيل البرلمان الحالي إشكاليًا بالنسبة للوكوربوزييه والرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن شهدت الانتخابات الأخيرة إضعافا للفصائل الوسطية التي تدعم حزبهم على حساب أحزاب اليمين واليسار.

وأضاف: "نحتاج إلى حكومة تعكس هذا الواقع، ولكن أيضًا لا تكون رهينة لمصالح الأحزاب".

كما تطرق لو كوربوزييه إلى إمكانية تعليق "إصلاح نظام التقاعد"، قائلًا: "جميع المناقشات ممكنة، طالما أنها واقعية".