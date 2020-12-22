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رياضة

رونالدو وديبالا يقودان هجوم يوفينتوس أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:42 م
رونالدو
رونالدو
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مجدي سلامة
أعلن المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة فيورنتينا في إطار الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإيطالي .

وجاء تشكيل يوفينتوس كالتالي :.

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو، ساندرو، دي ليخت، بونوتشي.

خط الوسط: ماكيني، بيتانكور، رامسي، كيزا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا.

مقاعد بدلاء يوفنتوس

بوفون، بنسوليو، كيليني، دانيلو، دراجوسين، فرابوتا، بيرنارديسكي، بورتانوفا، كولوسيفسكي، ديبالا، دا جارسا.

ويحتل فريق يوفينتوس المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة ، بينما يحتل فريق فيورنتينا المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة .
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