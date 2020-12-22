500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

قالت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، إن عدد شهداء الأطقم الطبية يقترب من 250 طبيبا، وأن نفس الرقم فى أطقم التمريض، موضحة أن الإصابات في صفوف الأطباء طبيعية وتكون الأعلى؛ بسبب أنهم في خطوط المواجهة الأولى، وكشفت عن أن حجم الإصابات في صفوف الأطباء منذ بداية الجائحة اقترب من 10 آلاف إصابة.
علقت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة العامة للأطباء وأستاذ طب الأطفال، على استعداد النقابة لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح "سينوفارم" الصيني الذي تعاقدت مصر عليه، وحددت أولويات اللقاح، ويأتي الأطباء في المرتبة الأولى، قائلةً "وزارة الصحة تتولى الأمر بكامل جوانبه، والوزارة أعلنت أن الفرق الطبية هي الفئة الأولى التي ستحصل على اللقاح".