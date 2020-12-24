اشتغلت حلاق قبل احتراف كرة القدم.. أحمد الشيخ يدافع عن مهاجم الأهلي

كشف أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن قيامه بالعمل في عدة مهن قبل دخول عالم كرة القدم، كما تحدث عن تلقيه عرضًا من نادي العين الإماراتي خلال فترة تواجده داخل أروقة القلعة الحمراء.





وقال أحمد الشيخ، في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب"، "بدأت العمل عند حلاق في صغري، وعملت في محل ملابس، وعمري 17 سنة".





وأضاف أحمد الشيخ، "في الأهلي كان يواجهني سوء توفيق غير طبيعي، خاصةً في فترة تغيير المدربين، وبعد مباراة روما الإيطالي المدير الفني مارتن يول كان سعيدًا بأدائي ووعدني بالمشاركة المستمرة".





وتابع أحمد الشيخ، "في الوقت الذي كنت سأنضم فيه لنادي الاتفاق السعودي تواصل معي أحد مسئولي العين الإماراتي وأبلغته بأنني أعطيت كلمة لرئيس الاتفاق السعودي ومحمود الخطيب رئيس الأهلي كان قد اتفق مع الطرف السعودي فلا يليق أن أتراجع".





وأكد أحمد الشيخ، "بعد انضمامي إلى بيراميدز لم أشعر بالغربة، كنت نويت أن أنضم لنادٍ كبير، وأتمنى تحقيق بطولة مع بيراميدز في الموسم الحالي، وبالتأكيد سأفتقد جمهور الأهلي، ولكنهم كانوا يساندوني دائما".





واستطرد أحمد الشيخ، "مروان محسن لاعب كبير جدًا، ومجتهد، وأتمنى من جمهور الأهلي الحقيقي الذي يدعم النادي ومصلحته أن يدعم أي لاعب يرتدي قميص الأهلي".





واختتم أحمد الشيخ "محمود الخطيب قيمة كبيرة ورمز كبير، وأفتخر أن رئيس الأهلي رمز من رموز الكرة المصرية".



