ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اشتغلت حلاق قبل احتراف كرة القدم.. أحمد الشيخ يدافع عن مهاجم الأهلي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:06 ص
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
Advertisements
محمد رشاد
كشف أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن قيامه بالعمل في عدة مهن قبل دخول عالم كرة القدم، كما تحدث عن تلقيه عرضًا من نادي العين الإماراتي خلال فترة تواجده داخل أروقة القلعة الحمراء.

وقال أحمد الشيخ، في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب"، "بدأت العمل عند حلاق في صغري، وعملت في محل ملابس، وعمري 17 سنة".

وأضاف أحمد الشيخ، "في الأهلي كان يواجهني سوء توفيق غير طبيعي، خاصةً في فترة تغيير المدربين، وبعد مباراة روما الإيطالي المدير الفني مارتن يول كان سعيدًا بأدائي ووعدني بالمشاركة المستمرة".

وتابع أحمد الشيخ، "في الوقت الذي كنت سأنضم فيه لنادي الاتفاق السعودي تواصل معي أحد مسئولي العين الإماراتي وأبلغته بأنني أعطيت كلمة لرئيس الاتفاق السعودي ومحمود الخطيب رئيس الأهلي كان قد اتفق مع الطرف السعودي فلا يليق أن أتراجع".

وأكد أحمد الشيخ، "بعد انضمامي إلى بيراميدز لم أشعر بالغربة، كنت نويت أن أنضم لنادٍ كبير، وأتمنى تحقيق بطولة مع بيراميدز في الموسم الحالي، وبالتأكيد سأفتقد جمهور الأهلي، ولكنهم كانوا يساندوني دائما".

واستطرد أحمد الشيخ، "مروان محسن لاعب كبير جدًا، ومجتهد، وأتمنى من جمهور الأهلي الحقيقي الذي يدعم النادي ومصلحته أن يدعم أي لاعب يرتدي قميص الأهلي".

واختتم أحمد الشيخ "محمود الخطيب قيمة كبيرة ورمز كبير، وأفتخر أن رئيس الأهلي رمز من رموز الكرة المصرية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد فتحي: بيراميدز اسم كبير في الدوري المصري لا يقل عن الأهلي والزمالك

كان مرشحا لقيادة الأهلي.. من هو رودولفو أروابارينا المدير الفني الجديد لـ بيراميدز

رسميا.. لجنة التظلمات تؤيد تغريم أحمد الشناوي ٨ ملايين جنيه لصالح الزمالك

إيقاف صفقة انتقال أحمد الشيخ لصفوف بيراميدز.. اعرف السبب

رسالة مؤثرة.. أحمد الشيخ يودع النادي الأهلي وجمهوره بعد انتقاله إلى بيراميدز..شاهد

تحدي جديد .. أحمد الشيخ يظهر بتيشرت بيراميدز .. شاهد

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 911 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و42 حالة وفاة

خلفت 3 ولاد ورا بعض.. مي كساب عن وزنها الزائد: جمهوري خد عليا كدا

في الصين.. زبائن المطاعم مهددون بعقوبة في حالة عدم إنهاء وجباتهم.. اعرف القصة

أكثر من 1000 إصابة كورونا فى اليوم.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

شاهد.. صاحب مقطع وصية أبويا أسلم قبل ما يموت: عندي رسالة ونجحت في تقديمها

حظر تجول.. مجلس الوزراء: إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الصين.. زبائن المطاعم مهددون بعقوبة في حالة عدم إنهاء وجباتهم.. اعرف القصة

مشاجرة بسبب كلب تنهي حياة أب ونجله.. تفاصيل

بفستان أحمر.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة