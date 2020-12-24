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رياضة

الزمالك يشكر وزير الشباب والخطيب في بيان رسمي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:12 م
الخطيب ووزير الرياضة
الخطيب ووزير الرياضة
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
قدمت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك بوافر الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

جاء الشكر في بيان رسمي وذلك لحضورهم مراسم جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الذي وافته المنية صباح اليوم.

كما قدمت اللجنة الشكر، لكل من قدم لها واجب العزاء في المغفور له بإذن الله تعالى المستشار أحمد البكري الذى وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

وتوفى صباح اليوم الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.

وتولّت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري، وعضوية المستشار هشام إبراهيم، والمستشار محمد عطية، قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز، بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة في مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
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