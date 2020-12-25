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رياضة

البنا للقاء المحلة والجيش.. حكام مباريات الجمعة بالدوري الممتاز

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد عن الاطقن التحكيمية المقرر ادارتها اليوم الجمعة غي اطار الجولة الثالثة للدوري الممتاز .

وجاء حكام مباريات اليوم علي النحو التالي :

مباراة أسوان والجونة 

طارق مجدي حكما للساحة يعاونه ثنائي مساعدين عمر فتحي وأحمد التلاوي والسيد عبيد حكما رابعا ونادر قمر الدولة حكما للفيديو ومساعده مصطغي عثمان .

مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش 

محمود البنا حكما للساحة يساعده الثنائي رجب محمد وتحسين ابو السادات ومحمد طارق حكما رابعا ومحمد الصباحي حكما للفيديو يساعده حسني سلطان .

مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي 

محمود بسيوني حكما للساحة يعاونه الثنائي ايهاب فخري وهشام الدسوقي ومحمد الشناوي حكما رابعا وجهاد جريشة حكما للفيديو ومحمد التابعي مساعدا لحكم الفيديو
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