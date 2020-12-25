البنا للقاء المحلة والجيش.. حكام مباريات الجمعة بالدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد عن الاطقن التحكيمية المقرر ادارتها اليوم الجمعة غي اطار الجولة الثالثة للدوري الممتاز .
وجاء حكام مباريات اليوم علي النحو التالي :
مباراة أسوان والجونة
طارق مجدي حكما للساحة يعاونه ثنائي مساعدين عمر فتحي وأحمد التلاوي والسيد عبيد حكما رابعا ونادر قمر الدولة حكما للفيديو ومساعده مصطغي عثمان .
مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش
محمود البنا حكما للساحة يساعده الثنائي رجب محمد وتحسين ابو السادات ومحمد طارق حكما رابعا ومحمد الصباحي حكما للفيديو يساعده حسني سلطان .
مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي
محمود بسيوني حكما للساحة يعاونه الثنائي ايهاب فخري وهشام الدسوقي ومحمد الشناوي حكما رابعا وجهاد جريشة حكما للفيديو ومحمد التابعي مساعدا لحكم الفيديو