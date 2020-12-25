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اقتصاد

47.2 % زيادة فى الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة بالصين خلال نوفمبر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:03 م
الصين
الصين
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وكالات
أظهرت نتائج بيانات أصدرتها وزارة المالية الصينية يوم الخميس استمرار أرباح وإيرادات للشركات المملوكة للدولة في النمو خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأضافت البيانات أن الشركات المملوكة للدولة شهدت زيادة في الأرباح الصافية الإجمالية بعد الضرائب بنسبة 47.2 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مع زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 6 في المائة.

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وأشارت الوزارة إلى أنه في الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري، شهدت الشركات المذكورة 55.61 تريليون يوان (حوالي 8.51 تريليون دولار أمريكي) من الإيرادات، بزيادة 0.8 في المائة على أساس سنوي، فضلًا عن ارتفاع نطاق النمو بـ0.6 نقطة مئوية عن الارتفاع المسجل أثناء الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين.

وذكرت الوزارة أن الأرباح الصافية بعد الضرائب بلغت حوالي 2.21 تريليون يوان، بانخفاض 7.1 في المائة على أساس سنوي أثناء الفترة بين الشهور الـ11 الأولى .

إلى جانب ذلك، بلغ معدل الديون إلى الأصول لهذه الشركات 64.5 في المائة في نهاية نوفمبر، بزيادة 0.2 نقطة مئوية مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.

وتم جمع الأرقام بعد استبعاد الشركات المالية، من الشركات المملوكة للدولة في المناطق على مستوى المقاطعات الخاضعة لإدارة الحكومة المركزية.

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