وكيل صحة الغربية يشدد على الالتزام ببروتوكول التعامل مع حالات كورونا.. ويثني على أداء الفريق الطبي

اجري الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربيه يرافقه الدكتورة هيام ابوًحمر مدير الطب العلاجي بالمديريه جوله تفقديه لمتابع سير العمل بمستشفي الحجر بكفر الزيات لمناقشة البرتوكول الخاص بمرض كورونا.

كما تفقدا اقسام العنايه الخاصة بمرضي الكوفيد والاقسام الداخلية الخاصه بالكوفيد و مناطق الخدمات الخاصة بالعزل حيث قام بمناقشه البروتوكول الجديد للتعامل مع حالات الكوفيد 19 .





وجاء ذلك وفقًا للمعايير المحددة من اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان، مع التأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.





واثنى بدور الطاقم الطبي و المجهود المبذول لخدمة المرضي المصابين بفيروس كورونا و طالبهم ببذل المزيد من العطاء خاصة في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة المصرية للتصدى لهذه الجائحه مشيرا بقوله "حفظ الله مصر و شعباها بفضله و إدام عليكم نعمة الصحة أجمعين ".



