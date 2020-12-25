آخرها انتخابات برلمان 2020.. 4 استحقاقات أشرف عليها المستشار لاشين إبراهيم قبل وفاته

توفي، منذ قليل، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد إصابته بفيروس كورونا وبعدما أشرف على 4 استحقاقات انتخابية منذ توليه رئاسة الوطنية للانتخابات في أكتوبر 2017، آخرها انتخابات مجلس النواب.





1. انتخابات مجلس النواب





أُقيمت على مرحلتين في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020 لانتخاب أعضاء مجلس النواب بواقع 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالي 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.





2. انتخابات مجلس الشيوخ





أقيمت على مرحلتين أيضا في الفترة من أغسطس حتى سبتمبر 2020، حيث تعد أول انتخابات تُجرى بعد إقرار تعديلات الدستور 2019، والتي أعادت مجلس الشيوخ مرة أخري بعد أن ألغاه دستور 2014، حيث شكل المجلس من 300 عضو، 200 منهم منتخبين نصفهم فردي والآخر قائمة، بجانب 100 نائب مُعين من قبل رئيس الجمهورية، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.





3. استفتاء تعديل الدستور 2019





أُجري استفتاء على تعديلات دستورية في مصر في الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2019، والتي أتاحت مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 فقط، مع إمكانية ترشح الرئيس مدة آخرى بعد انتهاء مدته الأولى، كما استحدثت التعديلات منصب نائب رئيس الجمهورية، ومجلسا للشيوخ، وفرض حصة نيابية للمرأة بنسبة ربع مقاعد مجلس النواب، حيث وافق الناخبون على التعديلات بنسبة 88.8%.





4. انتخابات رئاسة الجمهورية 2018





أشرف المستشار لاشين إبراهيم أيضا على الانتخابات الرئاسية عام 2018، كأول استحقاق انتخابي يشرف عليه عقب توليه رئاسة الوطنية للانتخابات، حيث أجريت الانتخابات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ليفوز الأول بالانتخابات بعد حصوله على 21 مليونًا و835 ألفًا و387 صوتًا بنسبة 97.8%.