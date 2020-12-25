رغم عدم إقالته.. مبابي يودع مدرب باريس سان جيرمان





ونشر مبابي صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" وكتب: "لقد كنت جزءا رائعا من النادي من تاريخ، لن ننسى فترة تواجدك معنا، أشكرك أيها المدرب".





يذكر أن نادي ياريس سان جيرمان لم يعلن رسميا حتى الآن، عن إقالة توماس توخيل، رغم التقارير التي تشير إلى انتهاء العلاقة بين الطرفين.





وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن إدارة باريس سان جيرمان قررت رسميا إقالة توماس توخيل.

كما ذكرت شبكة" "RMC" الفرنسية، أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي هو المرشح الأقرب لخلافة توماس توخيل.

كان توماس توخيل قاد باريس سان جيرمان لاكتساح ستراسبورج برباعية نظيفة، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة.

يذكر أن قرعة دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أوقعت باريس سان جيرمان مؤخرا مع برشلونة الإسباني.





ودع كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مدربه الألماني توماس توخيل.