دبلوماسي فرنسي سابق : الولايات المتحدة عليها التخلص من ترامب بسبب هذه الحروب

أكد باتريك باسكال، الدبلوماسي الفرنسي السابق، أن الحرب على إيران ليست مقتصرة على الأراضي الإيرانية، مشيراً إلى أن آثارها تتجاوز الحدود بشكل واضح. وأوضح باسكال أن الصراع يؤثر بشكل مباشر على جنوب لبنان وسوريا نتيجة الهجمات الصاروخية، إضافة إلى انعكاساته الاقتصادية على مستوى العالم.

وقال باسكال، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه أصبح هناك ضرورة للعمل على إنهاء هذه الحرب، مؤكداً أنه على الولايات المتحدة لعب دور محوري في التوصل إلى حل، lمعلقا “الولايات المتحدة عليها أن تتخلص من ترامب نفسه بسبب هذه الحروب”

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار كخطوة أولى نحو تسوية سياسية شاملة تساهم في إنهاء الأزمة وفتح مضيق هرمز أمام الحركة البحرية بشكل آمن.