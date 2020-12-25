مائير كوهين يفضح أردوغان ويكشف محاولته التطبيع مع الكيان المحتل





وقال كوهين، خلال مداخلة هاتفية مع "سكاي نيوز عربية"، إن تركيا سوق كبير ومفتوح للسلع الإسرائيلية، ومحل الخلاف الوحيد بين الدولتين هو استقبال تركيا لحماس، الأمر الذي يهدد الأمن الإسرائيلي.





ولفت مائير كوهين، إلى أن تركيا تستجدي التقارب مع اسرائيل حيث أن الحديث يدور حول عدة لقاءات أجراها رئيس الاستخبارات التركية مع مسئولين الإسرائيليين ومنهم رئيس الموساد خلال الفترة الماضية.





وأكد الدبلوماسي السابق، أن تركيا تحاول التقرب مع إسرائيل بعد تعقد وتراجع علاقتها مع الولايات المتحدة، معقبا: "إسرائيل تتفهم مواقف الرئيس التركي إردوغان والازدواجية بين أقواله وأفعاله حيث أنه ينتقد العلاقات بين إسرائيل والإمارات وفى الوقت ذاته فإن تركيا تصدر منتجات لإسرائيل بـ 6 مليارات دولار.





ولفت مائير كوهين، إلى أن سعى تركيا للتطبيع مع إسرائيل يهدف أيضا إلى حصوله على الدعم الإسرائيلي تجاه أطماعه فى المتوسط خاصة فيما يخص أطماعه تجاه قبرص واليونان.





وأشار مائير كوهين، إلى أن رجب طيب أردوغان لا يدعم الشعب الفلسطيني وإنما يدعم جماعة الأخوان الأرهابية "حماس".

كشف الدبلوماسي السابق مائير كوهين عن إمكانية "التطبيع التركي الإسرائيلي"، قريبا خاصة بعد تصريحات نتنياهو بأن هناك اتفاقيات سلام جديدة قريبا مع دول عربية وإسلامية.