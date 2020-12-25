عاجل.. تأجيل اجتماع مصطفى محمد ووكيله مع إدارة الزمالك للغد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اجتماع مسوؤلي لجنة الكرة مع مصطفي محمد مهاجم الفريق بصحبة وكيل أعماله عصر غدا السبت بمقر النادي.





وأضاف المصدر أن اللاعب تواجد اليوم بمقر النادي برفقة احد وكلاء اللاعبين، من أجل الاجتماع مع إدارة القلعة البيضاء. وهذا في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف، والضغط على مسؤولي الأبيض من أجل مناقشة أحد العروض الفرنسية.



