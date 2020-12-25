بالأرقام.. المحلة يحقق أول فوز له بالدوري الممتاز منذ 2196 يوما

عاد فريق غزل المحلة لتحقيق الانتصارات مجددا في بطولة الدوري الممتاز، عقب غياب عن الانتصارات منذ 2196 يوما في بطولة دوري الأضواء والشهرة، والذي حقق الفلاحين لقبها موسم 1972-1973، عقب الفوز علي طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت مساء اليوم بإستاد غزل المحلة.





وحقق غزل المحلة اخر فوز له في بطولة الدوري الممتاز في الثامن عشر من ديسمبر 2013 في الموسم الذي جاء بعد عودة النشاط الرياضي عقب كارثة استاد بورسعيد والتي توقف النشاط بعدها لمدة موسم ونصف، وأقيم دوري 2013-2014 من مجموعتين وفاز به النادي الاهلي في الوقت الذي هبط فيه غزل المحلة والمنيا والانتاج الحربي والقناة.





وشارك غزل المحلة في هذا الموسم في المجموعة الأولى التي ضمت الأهلي وسموحة والاتحاد السكندري والمقاولون العرب والجونة والداخلية ومصر المقاصة وانبي والرجاء المطروحي والانتاج الحربي.





وحقق غزل المحلة المركز العاشر في المجموعة برصيد 19 نقطة حققهم من عشر تعادلات وثلاث انتصارات فيما خسر سبع مباريات .





وجاءت انتصارات غزل المحلة علي اندية الرجاء المطروحي في المباراة التي اقيمت بإستاد غزل المحلة وانتهت بفوز المحلة بأربع اهداف مقابل هدف والجونة بهدف مقابل لاشئ والتي اقيمت بإستاد طنطا والانتاج الحربي بهدف سجله سعد ماندو في المباراة التي اقيمت بإستاد كفر الشيخ .





وتناوب علي غزل المحلة في هذا الموسم اربع مدربين هم فاروق جعفر ومن بعده عبداللطيف الدوماني ثم غانم سلطان ومن بعده اشرف قاسم الذي تقدم بإستقالته قبل نهاية الدوري بأسبوعين ليتولي الدوماني مهمة الفريق الفنية في اخر مبارتين للفريق بالدوري الممتاز .





وعاد غزل المحلة للدوري الممتاز موسم 2015-2016 وهو الموسم الاسوأ في تاريخ قلعة الفلاحين في الدوري الممتاز والذي لم يحقق فيه الفريق اي انتصار ليتم تصنيف المحلة في هذا الموسم كأسوأ فريق من حيث النتائج في العالم .



