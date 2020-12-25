you are the star.. انطلاق التحدي على شاشة النهار 7 يناير

مع انطلاق الساعات الأولى من العام الجديد ٢٠٢١، تدور عجلات التحدي في برنامج you are the star، البرنامج التليفزيوني الأول من نوعه لاكتشاف المواهب الكروية في مصر، على شاشة قناة النهار، بدءًا من ٧ يناير المقبل.

فعاليات الموسم الأول لبرنامج you are the star، تشهد حضور كوكبة من النجوم الكبار، أصحاب التاريخ العريق في الكرة المصرية.





وتضم لجان تحكيم انتقاء المواهب الكروية، نخبة من أبرز نجوم الكرة المصرية، هم عصام الحضري، ومحمد بركات، ووائل جمعة، ومحمد شوقي، والمدير الفني حسين ياسر المحمدي، بصحبة الإعلامية مي حلمي، بينما تقوم الإعلامية أمل صالح، بدور المذيعة في الكواليس مع المواهب المتنافسة على المسابقات.



