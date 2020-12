you are the star.. انطلاق التحدي على شاشة النهار 7 يناير

مع انطلاق الساعات الأولى من العام الجديد ٢٠٢١، تدور عجلات التحدي في برنامج you are the star، البرنامج التليفزيوني الأول من نوعه لاكتشاف المواهب الكروية في مصر، على شاشة قناة النهار، بدءًا من ٧ يناير المقبل.