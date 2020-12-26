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رياضة

رئيس اتحاد الميني فوتبول: حققنا حلمنا بإطلاق الدوري الأول للعبة من شمال سيناء

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
أحمد سمير سليمان
أحمد سمير سليمان رئيس الإتحاد المصري للميني
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عبدالله هشام
أعرب أحمد سمير سليمان رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول عن سعادته بتواجده في شمال سيناء أرض البطولات والتضحيات لإطلاق الحلم الكبير بطولة الدوري المصري الأول للميني فوتبول دوري المناطق المؤهل للدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد سمير سليمان إنه لشرف عظيم لنا جميعا إطلاق أول مباراة رسمية للميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة) في تاريخ اللعبة بجمهورية مصر العربية من أرض سيناء الحبيبة وتحديدا من شمال سيناء أرض البطولات والتضحيات كتحية إلى أرواح أبطال القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية لتحيا مصر فكان لزاما علينا ان يكون الإنطلاق من هنا لتكون رسالة للعالم أن مصر ماضية نحو بناء مستقبلها بسواعدها وأن مصر أمنه مطمئنة. 

وتوجه سمير بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لإطلاق الإتحاد . 

كما وجه الشكر إلى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وكل القيادات الامنية بمصر ومحافظة شمال سيناء ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ومنطقة الميني فوتبول بمحافظة شمال سيناء وفرقها الرياضة . 

واختتم رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول حديثه قائلا:"إنه بفضل الله سيتحقق الحلم اليوم الذي حلم به والذي كان سببا لعودتة لمصر الوطن كأحد طيور مصر المهاجرة بعد ما يقرب من غياب عشرين سنة ليري هذا الحلم يتحقق علي أرض الواقع بعد مجهود وعرق  علي مدي اربع سنوات حتى قبل اشهار الاتحاد من العمل ليل نهار حتى أصبح الحلم حقيقه اليوم".

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