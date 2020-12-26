لمرورها بأزمة نفسية.. طالبة تتخلص من حياتها بالعاشر من رمضان

أقدمت طالبة جامعية مقيمة بمدينة العاشر من رمضان علي التخلص من حياتها بالانتحار عن طريق تناول السم، بسبب مرورها بأزمة نفسية بسبب فسخ خطبتها منذ أسبوع، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة العاشر من رمضان وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مأمور قسم ثانى العاشر من رمضان بوصول" أسماء س " 19 سنة طالبة جامعية لمستشفى التأمين الصحى جثة هامدة .

وتبين من التحريات وفاتها نتيجة تناول السم، عقب مرورها بأزمة نفسية بسبب فسخ خطبتها من أسبوع ودخولها فى حالة نفسية سيئة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وعلي جانب أخر فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل حكمها بمعاقبة أب ونجليه لتصنيعهم المواد المخدرة والاتجار بها، بالسجن 10 سنوات لكل منهم وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات للمتهم الرابع لكونه حدثا.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات سرية تفيد قيام كلا من " سليمان س " مقيم بساتين بركات دائرة المركز وأبناءه " ي" 23 سنة طالب و" ع" 21 سنة سائق، و" ع " 17 سنة طالب، بتكوين تشكيل عصابى للاتجار وتصنيع المواد المخدرة.

وعلي الفور تم شن حملة مكبرة من مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مباحث بلبيس،وبمداهمة مسكن المتهمين ضبط بحوزة المتهم الثانى 10 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش وضبط بحوزة المتهم الرابع 5 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وضبط بحوزة المتهم الثالث 5 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وبالانتقال لمنزلهم لاستكمال التفتيش عثر على كيس بداخله 20 قطعة كبيرة لمخدر الحشيش وعثر بغرفة المتهم الأول على كيس بداخله 20 قطعة من مخدر الحشيش وأدوات تستخدم فى تصنيع المواد المخدرة وبلغ إجمالي المواد المضبوطة 7 كليو من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار ويتزعهم المتهم الأول الهارب، كم ضبط دراجتين بخاريتين يتم استخدامهم فى توزيع المواد المخدرة .

تم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 15037 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020 والتي أصدرت حكمها المتقدم.