القابضة لمياه الشرب ترد على شكوى أهالي الإسماعيلية بشأن بالوعة مدينة المستقبل

فى استجابة لموقع "صدى البلد" لما تم نشره بخدمة "بين الناس" للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين تحت عنوان "بلاعة صرف صحي بدون غطاء تنذر بكارثة فى مدينة المستقبل بالإسماعيلية"، أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردًا على شكوى أهالي مدينة الاسماعيلية.





وجاء في الرد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أفادت أنه تم التوجه إلى العمارة محل الشكوى وتبين أنها غرفة تفتيش خاصة بالعمارة وتم إبلاغ الشاكي بأنها خارج عن اختصاص الشركة ولكن تخص سكان العمارة.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منّا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.



