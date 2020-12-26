أطعمة لا يجب غسلها قبل الطهي ..تعرف عليها

تقبل الكثير من السيدات على غسل جميع الأطعمة قبل الطهي اعتقادا منها أنها تقضي على البكتيريا والجراثيم.





ولكن حذر تقرير جديد نشره موقع "informer"، من غسل الأطعمة التالية قبل الطهى لأنها تساعد على نشر البكتيريا.









الدجاج





من خلال غسل الدواجن النيئة ، تنتشر بكتيريا العطيفة قطرة تلو الأخرى، وذلك وفقًا لوكالة معايير الغذاء في بريطانيا العظمى.





وبالتحديد عن طريق رش الماء على الدواجن، تنتشر هذه البكتيريا على الجلد وسطح العمل والملابس ومعدات المطبخ، ويجب أخذ هذا الحظر على محمل الجد لأن العطيفة يمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة وحتى الموت، تأكد من أن الدجاج الذي تحضره محمص جيدًا أو مطبوخ جيدًا وأنك تغسل يديك جيدًا بعد معالجة اللحم.





اللحوم





لا ينطبق حظر الغسيل على الدواجن فحسب، بل يشمل أيضًا اللحوم الأخرى ، مثل لحم البقر، يتم حل البكتيريا الموجودة على اللحم ببساطة عن طريق درجة الحرارة المرتفعة، سواء قمت بطهيها أو شويها، ومن المهم فقط تنظيف عصير اللحم الزائد من على السطح أثناء الطهي باستخدام مناشف ورقية ، وبعد معالجة اللحم اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون.









الفطر



