صحي ولذيذ.. طريقة تخزين البانيه جاهزاً على الطهي

البانيه الضيف الرسمي على السفرة اليومية لمعظم الأسر لسهولة تحضيره، ولكن مع ضيق وقت المرأة العاملة قد تكون مرحلة تتبيله وتجهيزه مرهقة وتستغرق بعض الوقت، لهذا سنساعدك اليوم بالتعرف على طريقة تخزين البانيه جاهزا على الطهي، مع نصائح للتعامل الصحيح معه وهو مجمد حتى لا يتفكك، على طريقة الشيف أميرة شنب.



طريقة تخزين فراخ بانيه:

* تتبيل شرائح صدور الدجاج بمياه البصل واللبن الرايب وملح وفلفل وزعتر وقرفة وحبهان وباقي البهارات حسب الرغبة "كركم وكاري وبابريكا"

* يترك الخليط وبه البانيه في الثلاجة لمدة ساعتين ثم يضاف له البيض المخفوق.

* توضع شرائح البانيه في الدقيق ثم خليط البيض ثم البقسماط.

* ترص شرائح البانيه المتبلة في أطباق لتحفظ في الفريزر ولكن بشرط أن تكون مفصولة بأكياس بلاستيك حتى يسهل استخدامها وفصلها وقت القلي.



نصائح للتعامل مع البانيه المجمد:

- يجب تحمير شرائح البانيه المتبلة وهي مجمدة، حيث يتم قليها في الزيت بثلجها، لأن تركها تذوب أولا قبل القلي يجعلها تتفكك خلال التحمير ويتلف شكلها تماما.

- عند بداية قلي البانيه المجمد يجب وضعه في زيت ساخن أقرب لدرجة الغليان، حتى لا يتفكك إذا كان الزيت باردا، لأن حرارة الزيت ستنخفض كثيرا عندما توضع به الأطعمة المجمدة.

- يجب تجنب التقليب المستمر خلال قلي البانيه المجمد في الزيت، لأن التقليب من أهم الأسباب التي تعمل على التفكك خلال التسوية.

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