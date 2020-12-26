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فن

مصطفى شعبان يهنئ جمهوره بالكريسماس .. صورة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:14 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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محمد بدران

حرص الفنان مصطفي شعبان، على تهنئة جمهوره بعيد الميلاد المجيد، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر مصطفي شعبان صورة له وعلق قائلا:" كل سنة وانتو طيبين 😊"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور".

قرر فريق عمل مسلسل "عش الدبابير" الذى يقوم ببطولته النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد السفر الى لبنان بعد اسبوعين تقريبا للبدء فى تصوير أولى مشاهد العمل هناك والتي تستمر لمدة أسبوعين تقريبا. 

وانضمت مؤخرا الفنان دلال عبد العزيز الى قائمة النجوم المشاركين في العمل والذى من المقرر ان يتم عرضه فى رمضان المقبل. 

وتشارك أيضا الفنانة رانيا يوسف في بطولة مسلسل "عش الدبابير"  المقرر ان يقوم ببطولته مصطفى شعبان وعمرو سعد ويتم عرضه فى رمضان المقبل. 

وجاء اختيار رانيا يوسف بعد اعتذار الفنانة حنان مطاوع عن المسلسل بسبب انشغالها فى أعمال أخرى. 

المسلسل من بطولة كل من عمرو سعد ومصطفى شعبان ورانيا يوسف وتأليف ورشة عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى. 

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