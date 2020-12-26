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توك شو

نقيب الفنانين: موجة كورونا الثانية قوية وهذه رسالتي للمنتجين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال أشرف زكي إن الإصابات داخل الوسط الفني لم تكن نتيجة تصوير مسلسلات وخاطبنا كل الشركات باستخدام كل الإجراءات الاحترازية ومن الواضح إن الموجة قوية جدًا ويتم الاتصال بأي عضو تحدث له إصابة ونرى ما يمكننا تقديمه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد على المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الدراسة النظرية الآن يتم تقديمها أون لاين بينما العملية يتم تنظيمها بأعداد أقل، وأغب الفنانين حالتهم مستقرة ونشكر الجمهور العظيم ونطمئنهم، غدًا لدينا مجلس إدارة وسنتأكد ماذا حدث في تصريحات رانيا يوسف، وأنا ليس لدى حساب على فيس بوك وسيكون هناك رد على كل الكلام".

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، بيانًا صحفيًا لشركات الإنتاج تطالبها فيه باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لحماية الفنانين بعد ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» فيما بينهم مؤخرًا.

وقالت النقابة في بيانها: «انطلاقًا من دور نقابة المهن التمثيلية كواحدة من أعرق نقابات مصر، فإننا نهيب بشركات الإنتاج الموقرة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا، التي تفرض علينا جميعًا ضرورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على جميع الأصعدة».

وأعلن عدد من الفنانين مؤخرا إصابتهم بفيروس كورونا منهم يسرا وجومانا مراد وأمير كرارة والمنتج جمال العدل والمنتج والمطرب هشام جمال وأبو وكريم فهمي.
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