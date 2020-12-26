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توك شو

أول رد من أشرف زكي على تصريحات رانيا يوسف المثيرة للجدل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:07 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الموجة الثانية لكورونا قوية وعنيفة وهذا ظهر أخيرا في إصابة عدد من الفنانين.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، أن إصابة الفنانين بكورونا ليس نتيجة تصوير مسلسلات، لافتًا إلي أن النقابة شددت علي الشركات المنتجة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال التصوير.

وأوضح أنه تواصل مع الفنانين المصابين بفيروس كورونا وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة وليسوا بحاجة الي دخول المستشفيات ومن المتوقع تعافيهم من كورونا قريبا.

وعن تصريحات رانيا يوسف المثيرة حول مفاتن الجسد علق: "عندنا اجتماع مجلس ادارة غدا وسنتأكد من صحة التصريحات وسيكون هناك رد".
https://www.facebook.com/1512646339004368/posts/2865456820389973/

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