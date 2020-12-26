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توك شو

أمين"الأعلى للمستشفيات": كل رئيس جامعة سيحدد طريقة الامتحانات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:51 م
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار
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قسم التوك شو
قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن نظام التعليم هذا العام، يشمل الحضور وأيضا المنصات الإلكترونية، والتقييم لهذا النظام، سيكون بنفس الطريقة، إما بالمنصات أو بالحضور، وهو الذى كان محور نقاش رؤساء الجامعات، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي.

وتابع "عبد الغفار" خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، وكريمة عوض، إننا لا نريد أن يضيع حق الطالب، والدراسات اثبتت أن الأمان يأتي من الإجراءات الاحترازية، وكلما تمكنا من فعل ذلك، سنوفر بيئة صحية آمنة، والامتحانات في مواعيدها المقررة، وجزء منها إلكتروني، وكل رئيس جامعة، يقرر الأنسب، بحسب السعة الاستيعابية، وبنية الجامعة التحتية.

ونوه الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، لم يحدث إطلاقا، فلدينا 25 مستشفى مخصص للعزل، بهم 2700 سرير، ونشبة الاشغال فى الحضور الآمنة.

واستطرد، جزء من الامتحانات سيكون الكترونى، ونسبة الحضور سيكون بها تباعد اجتماعى، وتطهير مستمر لأماكن القاعات، وإلتزام بالكمامات.
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