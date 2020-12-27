تفاصيل التقديم لمنح دراسية في سنغافورة لعام 2021/2022





وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التي أقرها المجلس الاعلى للجامعات.

وأوضحت سفارة سنغافورة في مصر أن بيانات المنحه:-- منحة كاملة القيمة المالية 42.000 دولار سنغافورى(اعفاء من الرسوم وبالاضافة إلى راتب قيمته 10.000 دولار)- 2 منحة دراسية بقيمة 32.000 دولار سنغافورى ( اعفاء من الرسوم الدراسيه)- 2 منحة دراسية بقيمة 16.000 دولار سنغاقورى ( تغطى نصف قيمة المصاريف الدراسيه)وذلك علما بان مدة المنحه والدراسه عام واحد، وأخر موعد للتقدم للمنحة 31 يناير 2021، ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الموقع الالكترونى :-وأشارت إلى أن البعثات لاتتحمل اى نفقات من هذه المنحه، ويمكن التقدم على المنحه على الموقع الالكترونى التالى :-وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري أمس السبت 6-12-2020 في جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات، حيث أصدر عدد من القرارات من بينها قرار المجلس بتعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.في بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة الفيوم على استضافتها جلسة المجلس اليوم وهنأها على افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعي ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي ومركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بالضافة الى ملاعب الجامعة الجديدة .