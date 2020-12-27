من بينها الوقاية من السرطان .. فوائد صحية مذهلة لتناول القلقاس

يعتبر القلقاس من الأكلات التي يحرص على تناولها الكثيرون، وبالأخص في فصل الشتاء فهي تساعد على مد الجسم بالدفء الذي يحتاجه، علاوة على ذلك يتميز القلقاس بإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان.





القلقاس غني بالعناصر الغذائية التي يمكن أن توفر فوائد صحية مهمة، ويعتبر تناول الكوب الواحد من القلقاس يحتوي على ثلث المدخول اليومي الموصى به من المنغنيز، والذي يساهم في التمثيل الغذائي الجيد ، وصحة العظام ، وتجلط الدم، كما يمكن لمستوياته العالية من الفيتامينات أن تعزز الرؤية الصحية والجلد والدورة الدموية ووظيفة الجهاز المناعي. وأكد موقع webmd، أن





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بالإضافة إلى ذلك ، يقدم القلقاس فوائد صحية أخرى مثل:





-تحسين الهضم

يحتوي القلقاس على أكثر من ضعف الألياف الموجودة في البطاطس، تعمل هذه الألياف الغذائية على تحسين وظيفة الجهاز الهضمي ويمكن أن تخفف من مشاكل مثل الإمساك والإسهال وقرحة المعدة والارتجاع الحمضي.





نظرًا لأن الألياف تتحرك ببطء عبر الجهاز الهضمي فقد أظهرت الدراسات أنها تجعلك تشعر بالشبع بين الوجبات ، مما يساعد في إدارة الوزن الصحي.





إدارة سكر الدم

محتوى الكربوهيدرات في القلقاس هو ما يسمى بالنشا المقاوم، وقد أظهرت الدراسات السريرية أن هذه الكربوهيدرات الجيدة تعمل على استقرار نسبة السكر في الدم مما يساعد في إدارة الوزن وقد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، هذه النشويات مناسبة أيضًا للوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والكيتو.





صحة القلب

هناك مستويات عالية من البوتاسيوم في القلقاس وهو معدن يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم عن طريق تكسير الملح الزائد، هذا يقلل من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية مما يساعد على منع تطور مشاكل القلب المزمنة.





يقلل من المخاطر المرتبطة بالسرطان

تمتلئ جذور القلقاس وأوراقها الصالحة للأكل بمضادات الأكسدة مادة الكيرسيتين المستمدة من الصبغة الأرجواني للنبات هي أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي جسمك من الجذور الحرة، الجذور الحرة هي جزيئات تتراكم في جسمك بسبب الشيخوخة وأسلوب الحياة وتتسبب في تلف الخلايا الذي يعتقد العلماء أنه يمكن أن يؤدي إلى السرطان.











