بأسرع الخطوات.. 3 وصفات غير تقليدية لعمل القلقاس

يعتبر القلقاس من الخضراوات الصحية التي يحرص الكثيرون على تناوله بالأخص في فصل الشتاء نظرا لما يحتويه من فوائد صحية بالإضافة إلى أنه من الأكلات التي تمد الجسم بالتدفئة التي يحتاجها.
ونقدم لك موصفات متنوعة ومختلفة لـ طريقة عمل القلقاس ..
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مقادير قلقاس باللحمة
قلقاس متوسط الحجم
1 حزمة صغيرة سلق
1 حزمة كزبرة خضراء
6 فص ثوم كبير
شوربة لحمة
لحمة مسلوقة
سمن او زبدة
ملح وفلفل
- للتقلية
سمنة
ثوم مفروم
كزبرة جافة
- للتقديم
أرز مطهو
طريقة تحضير قلقاس باللحمة
-تقطع أوراق السلق والكزبرة من الساق (الأوراق هى التي تستخدم فقط)، وتغسل جيدًا وتوضع جانبًا.
-يقشر القلقاس ويقطع لمكعبات.
-يوضع القلقاس بماء ساخن لمدة نصف ساعة تقريبًا.
-يغسل القلقاس بعد ذلك
-يحمر القلقاس مع السمن وملح وفلفل
-تضاف له المرقة ويترك ليطهى
-في هذه الأثناء يشوح السلق مع الكزبرة الطازة والثوم
-ثم يضرب في الكبة
-ويضاف للقلقاس وتضاف اللحمة المسلوقة ويتركوا على النار حتى تمام الطهي والتجانس
للتقلية
-تشوح الكزبرة والثوم في السمنة ويضافا للقلقاس
-يقدم ساخنا مع الأرز
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مقادير قلقاس بانيه
قلقاس
ثوم
بقدونس
بيض
بقسماط
لبن
ملح – فلفل
كمون
كزبرة
زيت
ليمون خل بلسمي
طريقة تحضير قلقاس بانيه
-في ماء مغلي ضعي القلقاس المقطع أصابع مع فلفل وكزبرة وكمون وعصير ليمون
-افرمي الثوم مع كمون وكزبرة وملح وفلفل وليمون وخل بلسمي وتبلي فيه أصابع القلقلاس المسلوقة
-ثم ضعيه في البقسماط البيض واللبن ثم في البقسماط واقليه في زيت غزير ساخن
-لعمل الصلصة ، ضعي الثوم المفروم في زيت ساخن واضيفي اليه صلصة الطمام
-لعمل الصلصة ، ضعي الثوم المفروم في زيت ساخن واضيفي اليه صلصة الطمام
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مقادير قلقاس بالصلصة الحمراء
1 كيلو قلقاس
نصف كيلو طماطم
بصلة مبشورة
ثوم
ملح وفلفل
2 ملعقة سمنه
كزبرة ناشفة
طريقة تحضير قلقاس بالصلصة الحمراء
-قومى بتشويح البصل فى السمن ثم ضعى الثوم ثم الطماطم و اتركيها حتى التسبيك ثم ضعى القلقاس و اتركيه حتى تمام النضج.
-قومى بعمل الطشة التى تتكون من الثوم والكزبرة الناشفة وضعيها فوق القلقاس.