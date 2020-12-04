بأسرع الخطوات.. 3 وصفات غير تقليدية لعمل القلقاس

يعتبر القلقاس من الخضراوات الصحية التي يحرص الكثيرون على تناوله بالأخص في فصل الشتاء نظرا لما يحتويه من فوائد صحية بالإضافة إلى أنه من الأكلات التي تمد الجسم بالتدفئة التي يحتاجها.









اقرأ أيضا..





قلقاس باللحمة للشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا





مقادير قلقاس باللحمة قلقاس متوسط الحجم 1 حزمة صغيرة سلق 1 حزمة كزبرة خضراء 6 فص ثوم كبير شوربة لحمة لحمة مسلوقة سمن او زبدة ملح وفلفل

- للتقلية سمنة ثوم مفروم كزبرة جافة

- للتقديم أرز مطهو

طريقة تحضير قلقاس باللحمة -تقطع أوراق السلق والكزبرة من الساق (الأوراق هى التي تستخدم فقط)، وتغسل جيدًا وتوضع جانبًا. -يقشر القلقاس ويقطع لمكعبات. -يوضع القلقاس بماء ساخن لمدة نصف ساعة تقريبًا. -يغسل القلقاس بعد ذلك -يحمر القلقاس مع السمن وملح وفلفل -تضاف له المرقة ويترك ليطهى -في هذه الأثناء يشوح السلق مع الكزبرة الطازة والثوم -ثم يضرب في الكبة -ويضاف للقلقاس وتضاف اللحمة المسلوقة ويتركوا على النار حتى تمام الطهي والتجانس

للتقلية -تشوح الكزبرة والثوم في السمنة ويضافا للقلقاس -يقدم ساخنا مع الأرز



قلقاس بانيه الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف