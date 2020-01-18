طريقة تخزين القلقاس.. 3 طرق سهلة وبسيطة

طريقة تخزين القلقاس، سهلة وبسيطة فكثيرات من ربات البيوت يسألن عن طريقة تخزين القلقاس نظرا لنكهته المفضلة وفوائده العديدة للجسم، فـ القلقاس يشمل السكريات الطبيعية فضلا عن وجود النشا سهل الهضم كما أن القلقاس جيد لفيتامين أ وفيتامين ج لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة تخزين القلقاس.





طريقة تخزين القلقاس للشيف هالة:





تحتاجين سيدتى إلى عدة خطوات من أجل تخزين القلقاس على طريقة الشيف هالة والتى تتمثل في:-





- الخطوة الأولى تتمثل فى تقشير القلقاس.

- وتتضمن الخطوة الثانية فى تقطيع القلقاس على شكل حلقات ومكعبات صغيرة متساوة، وقمى بالتخلص من الماء جيدا من خلال استخدام مناديل الطبخ.

- ثم قومى سيدتى بوضع القلقاس فى أكياس وقومى بتفريغها جيدا من الهواء،وأحكمة إغلاقها جيدا ثم ضعيها فى الثلاجة.





فوائد القلقاس:

- يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، حيث يحتوي على نوعين من الكربوهيدرات المفيدة لإدارة السكر في الدم وهى الألياف والنشا المقاوم والتى تساعد على إبطاء عملية الهضم مما يمنع حدوث طفرات كبيرة في نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.





- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.





قد تساعد الألياف والنشا المقاوم في جذر القلقاس في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث وجدت أبحاث كبيرة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف يميلون إلى انخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب.





- يقدم خصائص مضادة للسرطان.





يحتوي جذر القلقاس على مركبات نباتية تسمى البوليفينول التي لها فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، حيث أن البوليفينول الرئيسي الموجود في جذر القلقاس هو كيرسيتين، والذي يوجد أيضًا بكميات كبيرة في البصل والتفاح والشاي.





- تساعد على فقدان الوزن:





جذر القلقاس هو مصدر جيد للألياف، حيث وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف يميلون إلى خفض وزن الجسم وانخفاض نسبة الدهون في الجسم مما يبقيك أكثر لفترة أطول ويقلل من عدد السعرات الحرارية التي تتناولها طوال اليوم.





- غني بالألياف والمواد الغذائية الهامة الأخرى مثل البوتاسيوم ، والنحاس.





طريقة تخزين القلقاس في الفريزر:





طريقة تخزين القلقاس في الفريزر، تعتمد على خطوات بسيطة جدا تتضمن ما يلي:-





- الخطوة تتضمن تقطيع القلقاس إلى شكل مكعبات صغيرة.

- يوضع القلقاس فى أكياس ثم يوضع في الفريزر كما هو بدون طهي.









أما الطريق الأخرى تتضمن تخزين القلقاس المسلوق

- أولا قومى بسلق القلقاس وضربه فى الكبة جيدًا.

- ثم يوضع في برطمان معقم ويضاف على وجهه ملعقة زيت.

- يغلق البرطمان جيدًا ثم يخزن القلقاس في الفريزر ويخرج عند الاستخدام.









فوائد القلقاس





- يقلل التعب

يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة وهو أمر جيد للرياضيين.





-فقدان الوزن

يحتوي القلقاس على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية.





- سهولة الهضم:

يحتوي القلقاس على كمية جيدة من الألياف المفيدة لعملية الهضم حيث يمنحك هذا الشعور بالامتلاء لفترة أطول حتى بعد تناول وجبة صغيرة. وبالتالي، قد يكون من المفيد تناول جذور القلقاس لفقدان الوزن والحفاظ على وزنك، لأنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة وألياف عالية.





- مسح المعدة:

الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الألياف تساعد على القضاء على النفايات من الجسم ومنع حدوثها.





- صحة القلب:

يساعد القلقاس على منع تصلب الشرايين.





-مضادات الأكسدة:

يعتبر القلقاس من أفضل مصادر فيتامين (ج) ، لأن كوب واحد من القلقاس يمكن أن يعطي 11 ٪ من الاحتياجات اليومية من فيتامين (ج) وهذا بمثابة مضادات الأكسدة لإزالة السموم من الجسم وإزالة السموم منه.





-عملية الشيخوخة:

يعد القلقاس غذاء مغذي للغاية يحتوي على العديد من الفيتامينات - A ، C ، B ، والمعادن مثل النحاس والمنغنيز والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والسيلينيوم والبوتاسيوم والبيتا كاروتين وكريبتوكسانثين، كل هذه مضادات الأكسدة جيدة مفيدة للحماية من الأمراض وإبطاء عملية الشيخوخة.





- السرطان:

القلقاس غني جدًا بفيتامين (أ) الذي يحتوي على أكثر من 160٪ من الاحتياجات اليومية من فيتامين (أ)، كما يحتوي القلقاس على مادة البوليفينول التي تعتبر مضادات أكسدة كبيرة للحماية حتى من السرطان.





طريقة تخزين القلقاس للشيف نجلاء





طريقة تخزين القلقاس للشيف نجلاء، سهلة جدا حيث تشمل:-





- قومى بتقشير القلقاس وقومى بتقطيعه على شكل مكعبات

- ثم اتركي مكعبات القلقاس على فوطة حتى تجف

- وبعد التأكد من جفافها ضعيها فى أكياس محكمة الغلق وضعيها بالفريزر





ليس ذلك وفقط ولكن هناك عدة طرق لتخزين الخضروات بأشكلها المختلفة للشيف نجلاء حيث تتضمن :-





تخزين البطاطس

- تغسل البطاطس جيدًا ثم تقشر.

- تقطع البطاطس تقطيعة سميكة للقلي أو للطبخ حسب الرغبة.

- توضع ماء لتغلي على النار بالخل والملح.

- توضع البطاطس في الماء المغلية لمدة 3 دقائق، ثم توضع في ماء بها ثلج لمدة دقيقة وبعدها تجفف بفوطة نظيفة.

- تحفظ في أكياس بعد وضع كمية مناسة من الزيت عليها، ثم تخزن في الفريزر وتخرج عند الاستخدام.





طريقة تخزين الكوسة

- تقطع الكوسة بالطول إلى نصفين.

- توضع في ماء مغلي بالملح لمدة دقيقتين ثم ترفع في ماء بارد.

- تجفف بفوطة نظيفة ثم تحفظ في كيس بلاستيك بالفريزر.





طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء





- تشوح الفاصوليا الخضراء في الزيت بدون تقطيع.

- تترك الفاصوليا لتبرد ثم تحفظ في أكياس بالفريزر





طريقة تخزين البصل

- يشوح البصل في الزيت والملح والفلفل الأسود، وعندما يذبل يرفع ويخزن في علب بالثلاجة.





طريقة تخزين الفلفل الرومي





- يغسل الفلفل جيدًا ثم يقطع حسب الرغبة

- قومى بحفظ الفلفل في أكياس بالفريزر

- يخرج عند الاستخدام على أن يترك لمدة نصف ساعة حتى يذوب الثلج





طريقة تخزين الثوم





- قومى بفرم الثوم

- ثم ضيفي له ملح وزيت

- ثم يحفظ في برطمان بالفريزر ويخرج عند الاستخدام.





طريقة تخزين الليمون