مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته أسفل عجلات سيارة نقل بالغربية

لقى طفل مصرعه وأصيبت والدته وشقيقته اثر قيام سيارة نقل بصدمهما حال عبورهما طريق "طنطا - المحلة" بنطاق عزبة سالم بدائرة مركز المحلة ، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.





تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من مأمور مركز شرطة المحلة بوقوع حادث تصادم علي طريق طنطا - المحلة أمام عزبة سالم مما أدى إلى مصرع طفل وإصابة والدتة وشقيقته .





انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين مصرع الطفل "عبدالقادر على" 10 سنوات، وإصابة والدته "رانيا مصطفي محمد " وشقيقته منه الله على .





وأكد شهود العيان أن الأم وأطفالها كانا يعبران الطريق أمام القرية وقامت سيارة بصدمهما بسبب السرعة الجنونية للسائق.





تم نقل الأم و نجلها لمستشفى المحلة العام للعلاج وايداع جثة الطفل بثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



