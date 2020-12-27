ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته أسفل عجلات سيارة نقل بالغربية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
جثة
جثة
Advertisements
احمد علي
لقى طفل مصرعه وأصيبت والدته وشقيقته اثر قيام سيارة نقل بصدمهما حال عبورهما طريق "طنطا - المحلة" بنطاق عزبة سالم بدائرة مركز المحلة ، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من مأمور مركز شرطة المحلة بوقوع حادث تصادم علي طريق طنطا - المحلة أمام عزبة سالم  مما أدى إلى مصرع طفل وإصابة والدتة وشقيقته .

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين مصرع الطفل "عبدالقادر على" 10 سنوات، وإصابة والدته "رانيا مصطفي محمد " وشقيقته منه الله على .

وأكد شهود العيان أن الأم وأطفالها كانا يعبران الطريق أمام القرية وقامت سيارة بصدمهما بسبب السرعة الجنونية للسائق.

تم نقل الأم و نجلها لمستشفى المحلة العام للعلاج وايداع جثة الطفل بثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع طفل دهسا أسفل سيارة نقل أمام منزله في سوهاج

إصابة 9 أشخاص فى حادثى تصادم بالقليوبية

حادث مروع.. ميكروباص يطيح بـ ٤ فتيات أمام البوابة الثانية فى حدائق الأهرام

بالصور| تفاصيل مصرع شقيقين خنقا في حريق منزلهما بالشرقية

النيابة تناظر جثتي طفلين لقيا مصرعهما بسبب حريق بالشرقية

ترشيحاتنا

أدعية وقت الفجر مستجابة .. 7 أسباب تجعلك حريصا عليها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

أخبار الفن.. اشتباكات عنيفة في حفل عمر كمال بالرحاب.. عمرو دياب يطرح من العشم.. ونبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ عماد متعب

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر يضرب شرقي تركيا

24 ساعة حاسمة.. سيرينو على أعتاب الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان