الأشعة قبل مرور ٤ أيام من ظهور الأعراض غير مفيدة.. صحة دمياط تكشف مفاجآت حول الإصابة بفيروس كورونا

أكد الدكتور أحمد عريف، مدير إدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بدمياط، أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورا كبيرة لانتشار فيروس كورونا، منوها إلى أن هناك معلومات عن كورونا طبقا للبروتوكول الجديد من قبل وزارة الصحة.



وأوضح عريف أن هناك معلومات مهمة للغاية للمواطنين للوقاية من الفيروس، يجب أخذها في الاعتبار حتى يتم التعامل بشكل صحيح مع أى أعراض قد يصاب بها المواطن فور الاشتباه أو الإصابة.



واستعرض عريف عددا من المعلومات الهامة وهى:

1 ) التحاليل السليمة لا تلغي الاشتباه.

2 ) عمل أشعة مقطعية على الصدر بعد ظهور الأعراض بأربعة أيام، وليس قبل ذلك.

3 ) فقدان حاسة الشم والتذوق من الأعراض الأساسية القوية لكورونا.

4 ) الأعراض كثيرة للفيروس مثل: ضيق تنفس، قيء، إسهال، سخونة، وجع فى الصدر.. إلخ.

5 ) المسحة الأولى لو سلبية قد تكون غير دقيقة، يجب إجراء مسحتين بفرق توقيت ٤٨ ساعة.





وقال إن أعداد كورونا في تزايد هذه الأيام بشكل واضح ومخيف، وعلى المواطنين اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بها، موجها عددا من النصائح منها:

١ ) لو ظهرت الأعراض ولم يمر سوى ٢٤ ساعة لا تتسرع وتقوم بعمل تحاليل معملية، ولو الأعراض أقل من ٣ أيام لا تقوم بعمل أشعة مقطعية على الصدر لأنه لن يظهر شيء.





٢ ) ليس معنى عدم وجود "سخونة"، عدم الإصابة بكورونا، فمن الممكن أن لا يكون لديك أي أعراض لكن تكون مصابا، والسبب أن جهاز مناعتك قوى، ولاعبيال كرة وغيرهم أوضح مثال





٣ ) فقدان حاسة الشم والتذوق يعتبر كورونا حتى يثبت العكس و"إن كان مفيش عكس أصلا".





٤ ) ألم شديد فى صدرك مصاحب لضيق تنفس، تحرك بسرعة لأقرب طبيب متخصص. ( Covid with pulmonary embolism)



٥ ) سخونة وإسهال ومغص شديد في بطنك، تحرك بسرعة لأقرب طبيب متخصص. ( Covid with mesenteric vessels ischaemia )



٦ ) التحاليل المعملية بتقصر طريق التشخيص وتساعدنا على بداية العلاج لكن لا تجزم باستبعاد المرض.



٧ ) ليس معنى أن الأشعة المقطعية على الصدر سليمة أنك لست مصابا بكورونا "جايز لسه موصلتش الرئتين". Normal CT chest does not rule out extra pulmonary Covid.





٨) لو قمت بعمل مسحة وكانت إيجابية فقولا واحدا أنت مصاب بكورونا (highly specific test)، لكن لو قمت بعملها وكانت المسحة سلبية فمن الجائز أن يكون هناك احتمالية إصابة والمسحة "متعملتش صح". ( false negative result)



٩ ) قرار خروجك من العزل والتعامل مع الناس يعتمد على الأعراض وليس على سلبية المسحة، ١٠ أيام من بداية الأعراض، بشرط آخر ٣ أيام بدون سخونية. PCR test doesn't differentiate between dead and alive virus



١٠ ) لا يجب إعطاء بروتوكولات علاجية واحدة لأى مريض، ولا يجب إعطاء مضادات التهابات (steroids ) في بداية المرض، ولا يجب إعطاء مضادات الفيروس ( antiviral) في نهاية أو بعد فترة طويلة من الإصابة.

مضادات التجلط (anticoagulants ) يجب أن نعطيها بشروطها وبجرعاتها Prophylactic dose if D Dimer between 500- 1000 therapeutic dose if D Dimer > 1000



١١ ) أى مريض فوق الـ ٦٠ ويعانى من ضغط وسكر أو يأخذ جرعات علاج كيماوي أو عنده فشل كلوي، الأفضل أنه يتم عزله في المستشفى وليس في البيت. (High risk groups)