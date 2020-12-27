وزير الأوقاف ينعى الشيخ جلال محمد شريف

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ جلال محمد شريف مدير الدعوة بمديرية أوقاف جنوب سيناء ، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.





واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد عدة قرارات تضمنت تكليف كلّ من الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم – بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون القرآن، الدكتور أسامة فخري فكري محمد – بتسيير أعمال الإدارة العامة للمساجد.





كما تضمنت تكليف الدكتورة جنية محمود محمد عبد الرحمن – بتسيير أعمال الإدارة العامة للشئون الطبية، الدكتورة منى حسين عبد الباقي محمد – بتسيير أعمال الإدارة العامة للبر .





وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد تكليف عشر قيادات نسائية في الهيكل التنظيمي الجديد بالأوقاف، وذلك في إطار الدفع بالقيادات النسائية، واهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، والمعتمدون هم:





1. المهندسة / نهاد محمد سامي حتاتة لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.





2. الأستاذة / رندا صلاح محمود دسوقي لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.





3. الدكتورة / جنية محمود محمد عبد الرحمن لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية.





4. الأستاذة / سمر إبراهيم محمود مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين.





5. المهندسة/ غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم – لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.





6. الأستاذة / منى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر.





7. الأستاذة / سوزان سمير جمعة محمد لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.





8. الأستاذة / روض زكريا محفوظ لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك.





9. الأستاذة / هدى فؤاد يوسف لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.





10. الأستاذة/ غادة محمد أبو الوفا إسماعيل – مديرا عاما للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.



