جميل حلمي: توجيه 812 مليون جنيه لـ متحف شرم الشيخ "مرحلة أولى"

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إن محافظة جنوب سيناء تصدرت باقي المحافظات من حيث تكلفة المشروعات المُنفذة في قطاع الآثار والمتاحف خلال الفترة (18/2019 -19/2020)، بقيمة 812 مليون جنيه لمشروع واحد (متحف شرم الشيخ "مرحلة أولى").

أضاف جميل حلمي ، في بيان صادر عن الوزارة، تلتها القاهرة بقيمة 274 مليون جنيه لعدد 10 مشروعات، الإسكندرية 134 مليون جنيه لعدد 5 مشروعات، الجيزة 131.8 مليون جنيه لعدد 6 مشروعات، سوهاج 107 مليون جنيه لمشروعين.

وتابع :و أسوان 101 مليون جنيه بمشروع واحد، كفر الشيخ 62 مليون جنيه لمشروعين، والقليوبية 38.7 مليون جنيه لمشروع واحد، قنا 31.3 مليون جنيه لعدد 3 مشروعات، الأقصر 16 مليون جنيه لمشروعين.

وأضاف حلمي أنه تم الانتهاء كذلك من تنفيذ 11 مشروع في محافظات (الغربية، أسيوط، الوادي الجديد، بورسعيد، دمياط، الفيوم، الشرقية، البحر الأحمر)، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 25 مليون جنيه.