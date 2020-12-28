تخدم 18 مليون نسمة.. وزير الإسكان: الرئيس السيسي وجه بتطوير 50 مركزا ضمن الأقل فقرا

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الحديث عن مشروع حياة كريمة الذي بدأ بتطوير 400 قرية.





وأضاف «الجزار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه في المرحلة الثانية لمشروع حياة كريمة سيتم التطوير عن طريق المراكز، وتم اختيار 50 مركزًا للتطوير، وهي مراكز أقل فقرًا.





وتابع وزير الإسكان، أن 60٪ من هذه المراكز تكون في صعيد مصر، وتتشكل في 1500 قرية تخدم 18 مليون نسمة، وسيتم عمل مشروعات لرفع معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية الخاصة بالشرب والصرف الصحى الخاصة بهذه المراكز.





من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن، إن الفضل في المبادرة يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع قناة "إكستر نيوز"، أن هناك العديد من القضايا الملحة التي تصدت لها الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسى، منها التعليم والصحة، والعشوائيات.





ولفت خالد عبد الفتاح، إلى أن هدف مبادرة حياة كريمة هو التصدى للمشكلات التى تسبب للمواطنين من الحرمان فى الحصول على الخدمات الأساسية، لافتا إلى أن المبادرة أُطلقت عام 2019 باستهداف أكثر 1000 قرية فقرا على مستوى الجمهورية بمخصصات مالية وقتها 3.5 مليار جنيه، وتم إنجاز 143 أُنفقت عليهم الـ 3.5 مليار.





وتابع "تم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريم باستهداف 232 قرية بميزانية 9 مليارات جنيه"، لافتا إلى أن هناك توجيهات باستهداف 50 مركزا بوحداته المحلية بمخصصات مالية 500 مليار جنيه.