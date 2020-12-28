ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خادم الحرمين الشريفين يبعث برسالة إلى أمير الكويت

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:53 ص
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين يبعث برسالة خطية إلى أمير الكويت
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الإثنين، برسالة خطية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. 

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف، صباح اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف حيث سلمه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين لحضور اجتماع الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما اطلع أمير الكويت على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية والمقرر عقدها في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير 2021. 

وحضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت، الشيخ علي جراح الصباح ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الاميري ومدير مكتب أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.

وعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، أمس الأحد، الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الـ41 عبر تقنية الفيديو، وترأس وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني اجتماعات وزراء الخارجية الخليجيين.

تمّ خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصیات المعنیة بدعم وتعزیز مسیرة العمل الخلیجي المشترك في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضایا ومواضیع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وسط أنباء عن مصالحة خليجية.. رسالة من أمير الكويت إلى الملك سلمان وأمير قطر

مصالحة خليجية وشيكة.. الكويت تعلن طي صفحة خلاف قطر.. والسعودية تتحدث عن اقتراب الحل

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الحكومة والوزراء ويكلفهم بتسيير الأعمال

خادم الحرمين يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت لهذا السبب

اجتماع دبلوماسي عاجل لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت

ترشيحاتنا

اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 28-12-2020

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور

أطيان وعقارات ودولارات وسيارات.. "الكسب غير المشروع" يحيل أحد قادة مصلحة الضرائب للمحاكمة

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

السعودية تؤكد عدم ظهور أعراض جانبية على متلقي لقاح كورونا

مهاجم الجونة.. وليد صلاح عبداللطيف: طالبت مسئولي الزمالك بالتعاقد مع والتر بواليا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور