خادم الحرمين الشريفين يبعث برسالة إلى أمير الكويت

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الإثنين، برسالة خطية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.





ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف، صباح اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف حيث سلمه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين لحضور اجتماع الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.





كما اطلع أمير الكويت على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية والمقرر عقدها في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير 2021.





وحضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت، الشيخ علي جراح الصباح ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الاميري ومدير مكتب أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.





وعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، أمس الأحد، الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الـ41 عبر تقنية الفيديو، وترأس وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني اجتماعات وزراء الخارجية الخليجيين.



