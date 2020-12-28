الدولة الوحيدة التي رفعت شعار كورونا لم يمر من هنا.. شاهد

عرضت فضائية "الغد" فيديو جراف للدولة الوحيدة التى لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن فى ظل الوقت الذى تعانى فيه أوروبا من تفشى فيروس كورونا وسلالته الجديدة.





كشف الفيديو أن مجموعة جزر"سفالبارد " تعتبر الملاذ الآمن حتى الآن فى القارة الأوروبية لعدم تسجيلها أى إصابات بالفيروس المستجد بين سكانها ، تقع" سفالبارد" فى النرويج والقطب الشمالى ويبلغ عدد سكانها 2300 نسمة لم يظهر بينهم أى إصابات منذ بداية الوباء.





وأشار الفيديو إلى أن العديد من التقارير الصحفية أرجعت السبب إلى الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة منذ تفشى فيروس كورونا والتى ضمنت استمرار الحياة الطبيعية، على رأسها تحديد التجمعات الداخلية لـ 6 أشخاص فقط.



