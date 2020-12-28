لإعداد كوادر وقيادات.. بروتوكول ثلاثي بين التنمية المحلية ومحافظة كفر الشيخ وأكاديمية التدريب ..صور

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة كفر الشيخ، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة التنمية المحلية.





وقعت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة كفر الشيخ، والأكاديمية؛ بهدف إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة لإدارة الوحدات المحلية ومتابعة أداء مهامها.





كان ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وكريم السماحي، مدير إدارة التدريب.





يشار إلى أن البروتوكول يسعى لدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل وتطوير العنصر البشري وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل، إلى جانب حرص محافظة كفر الشيخ على النهوض بقدرات العاملين بديوانها العام وموظفي المحليات التابعة لها وأيضًا شباب المحافظة.





وتركزت أوجه التعاون على تقديم الأكاديمية الدورات التدريبية اللازمة في المجالات المختلفة وفقًا للاحتياجات المتفق عليها، وأيضًا تنفيذ برامج سياحية وثقافية بالمحافظة لمتدربي وخريجي الأكاديمية، بالإضافة إلى التعاون المتبادل في تنظيم وعقد الأنشطة المشتركة والفعاليات والمؤتمرات إلى جانب المحاضرات والتدريبات والزيارات الميدانية.





وفي ختام توقيع البروتوكول، أهدت الدكتورة رشا راغب، درع الأكاديمية الوطنية للواء جمال نورالدين؛ تقديرًا لمجهوداته للنهوض بموظفي المحافظة والعمل على تطويرهم وتنمية المحافظة، كما أهدى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ درع المحافظة، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.







