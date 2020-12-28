أحمد موسى: ما يتم من إنجازات لم يحدث فى مصر عبر تاريخها

قال الإعلامي أحمد موسى إن قريته شطورة بها 170 ألف شخص نصف سكان دويلة قطر، وبها أكثر من 250 صحفيا؛ علاوة على رجال الشرطة والقضاء والاطباء والصيادلة والعلماء.





وأضاف، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى تطوير 50 مركزًا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي نحو 1400 قرية.





وتابع أن التطوير يشمل كل نواحي الحياة بداية من البنية التحتية إلى تطوير الخدمات والكهرباء ومشروعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء.





واستعرض الإعلامي أحمد موسى عددا من المشروعات التي تتم في محافظات الجمهورية من اجل التنمية والتطوير في القرى والمحافظات وإنشاء مدن جديدة مؤكدا أن المشروعات يعمل بها الكثيرين ويكفي أن العاصمة الإدارية بها مليون ونصف المليون عامل، و ما يتم في مصر من إنجازات لم يحدث عبر تاريخها.



