إجراءات احترازية مشددة.. اتحاد كرة اليد: الأتوبيسات تستقبل لاعبي منتخبات المونديال من سلم الطائرة

قال هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، رئيس اللجنة المنظمة لـ مونديال كرة اليد 2021، إن الدولة تصر على تنظيم البطولة، وكل أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. نجاحأجهزةالإجراءات





وأضاف هشام نصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "نأمل في نجاح بطولة كأس العالم لليد والحفاظ على كافة الوفود، ولاعبي المنتخبات أثناء تواجدهم في مصر".





وتابع هشام نصر "نجاح مونديال اليد سيكون نموذجًا لأي دولة ترغب في تنظيم بطولة في ظل جائحة كورونا".





وأكد هشام نصر "مونديال اليد يشارك فيه 32 منتخبا للمرة الاولى ورئيس اللجنة الدولية الاولمبية سوف يحضر نهائي كأس العالم لكرة اليد".





ولفت هشام نصر إلى "العالم ينظر إلى مصر لمتابعة كيفية تطبيق وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد"، "وزارة الصحة أعلنت حضور 30% من الطاقة الاستيعابية داخل الصالات من أجل تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي داخل الصالات وارتداء الكمامات والدخول في مسارات محددة والكشف الحراري للجماهير".





وتابع هشام نصر "أ توبيسات الفرق تصل أسفل الطائرة لاستقبال لاعبي المنتخبات المشاركة في المونديال ولن يدخلوا صالات التفتيش والجمارك وسيتم إجراء مسحات إضافية للتأكد من سلبية اللاعبين".



