طبيعية ومن مطبخك.. لوني شعرك بـ3 وصفات مختلفة قبل الكريسماس

بعكس الصبغات والمواد الكيميائية، تمتاز المواد الطبيعية لتلوين الشعر بدوامها لفترة طويلة، كما يمتدّ تلوينها من فروة الرأس حتى أطراف الشعر، وتستمر لمدة أطول من غيرها من الصبغات قد تصل إلى 4 أسابيع.
وفي برنامج "هي وبس" عبر شاشة "سي بي سي سفرة" قدمت الإعلامية رضوى الشربيني وصفات طبيعية من مواد موجودة في مطبخ كل بيت لتفتيح لون الشعر الغامق درجتين وتغطية الشعر الأبيض.
الوصفة الأولى
(شاي الكاموميل)
ماء مغلي
شاي بابونج
الوصفة الثانية
(فيتامين سي)
10 حبات فيتامين سي – شامبو
الوصفة الثالثة
(خلطة الماء والليمون)
كوب ماء- ملعقتين كبيرتين عصير ليمون
وصفات لتلوين الشعر
صبغ الشعر باللون الأحمر: (حبتان من الجزر- حبتان من البنجر)
صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي: (2 كوب من الحناء- 3 ملاعق كركم مطحون- كوب ماء فاتر)